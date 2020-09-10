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Кабмин продлил коронавирусные выплаты безработным и соцработникам

14:01
  • четверг
  • 10 сентября 2020

В сумме выделено порядка 37 миллиардов рублей

Российское правительство приняло решение выделить два миллиарда рублей на выплаты соцработникам, борющимся с распространением коронавирусной инфекции, а также 35 миллиардов рублей на поддержку россиян, потерявших работу в период пандемии.

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В четверг кабмин решил, что ситуация на рынке трудоустройства до сих пор требует внимания со стороны правительства. Премьер-министр страны Михаил Мишустин заявил, что в свете этого всем официально безработным будут начисляться социальные выплаты.

"Дополнительную поддержку мы обеспечили тем, кто потерял работу из-за коронавируса, это потребовало существенных вложений федерального бюджета. На социальные выплаты всем безработным в текущем году предусмотрено свыше 130 миллиардов рублей, большая часть этих средств уже использована", - сообщил глава правительства.

Он добавил, что деньги направят во все регионы России. Премьер подчеркнул, что в сложившейся ситуации люди нуждаются в полноценных и регулярных выплатах, передает РИА Новости.

Дополнительные выплаты полагаются и соцработникам, ухаживающим за пожилыми людьми и инвалидами и помогающим сдерживать распространение COVID-19. "Это большой труд, за который мы им благодарны. Важно контролировать, чтобы все они вовремя получали положенные им средства", - сказал Мишустин.

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