Лукашенко пригрозил остановить "всякую дрянь" жесткими мерами

Президент требует от следователей острой реакции на попытки оппозиции раскачать обстановку в стране

Белорусская прокуратура должна принять более серьёзные меры против организаторов так называемого координационного совета оппозиции. Об этом заявил президент Александр Лукашенко на церемонии представления нового генпрокурора республики. Руководитель надзорного ведомства отметил, что усилит профилактику нарушений общественного порядка. За сутки сотрудники белорусского МВД задержали менее 40 участников незаконных митингов. Протестные настроения продолжают ослабевать.

Наверное, впервые за все время протестов кортеж президента беспрепятственно передвигается по Минску. Улицы столицы пусты. Александр Лукашенко спокойно приехал в генпрокуратуру. Около входа ему дарят цветы. Президент в ответ девушкам - свой зонтик.

Лукашенко представляет сотрудникам генпрокуратуры нового руководителя. И говорит - в Белоруссии хватит законов, чтобы не повторить сценарии революций на Украине.

"Рано или поздно эту власть возьмут другие, но возьмут по закону, не под давлением улиц, надо принять жесткие меры, чтобы остановить всякую дрянь, которая на это претендует", - заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Президент требует от следователей острой реакции на попытки оппозиции раскачать обстановку в стране. Несколько членов, так называемого координационного совета, уже арестованы. В том числе и Мария Колесникова. Они фигуранты дела, которое завел Следственный комитет по фактам незаконных митингов и призывов к захвату власти.

Подробности смотрите в репортаже Тимура Абдуллаева.

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