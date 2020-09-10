Российская модель утонула на отдыхе в Италии

Ей было 33 года

Фотомодель из Уфы Галина Федорова погибла на итальянском острове Сардиния, где она вместе с парнем каталась на лодке.

По данным СМИ, несчастный случай произошел 7 сентября. Федорова и ее возлюбленный возвращались на лодке в пристань.

"Большая волна, перевернулась лодка, на которой она была, и доченька моя плыла, но захлебнулась морской водой, спасатели увидели слишком поздно и не смогли ее откачать. Она очень любила море, море ее отобрало у меня", - написала мама модели в Instagram.

Татьяна рассказала, что ее дочь окончила модельные курсы и получила диплом журналиста, но работать по профессии не смогла. Она переехала в Москву и устроилась продавцом в магазине. Девушка любила путешествовать и изучала английский язык, была вегетарианкой и экоактивисткой.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"