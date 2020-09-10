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Российская модель утонула на отдыхе в Италии

13:49
  • четверг
  • 10 сентября 2020

Ей было 33 года

Фотомодель из Уфы Галина Федорова погибла на итальянском острове Сардиния, где она вместе с парнем каталась на лодке. 
Омбудсмен рассказала о судьбе прожившей пять лет в больнице девочки

По данным СМИ, несчастный случай произошел 7 сентября. Федорова и ее возлюбленный возвращались на лодке в пристань.

"Большая волна, перевернулась лодка, на которой она была, и доченька моя плыла, но захлебнулась морской водой, спасатели увидели слишком поздно и не смогли ее откачать. Она очень любила море, море ее отобрало у меня", - написала мама модели в Instagram. 

Татьяна рассказала, что ее дочь окончила модельные курсы и получила диплом журналиста, но работать по профессии не смогла. Она переехала в Москву и устроилась продавцом в магазине. Девушка любила путешествовать и изучала английский язык, была вегетарианкой и экоактивисткой.  

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