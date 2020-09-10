Подробности старта вакцинации от коронавируса в Москве

В столице началась третья фаза испытаний российской вакцины

Москвичей начали прививать от коронавируса. Речь идёт о третьем этапе пострегистрационного исследования новой вакцины. В планах - привить до 40 тысяч добровольцев.

Этот момент можно назвать историческим: в столице началась III фаза испытаний российской вакцины от COVID-19.

"У нас сегодня первый доброволец. Все требования мы соблюдаем, которые предъявляются при введении иммунобиологических препаратов", - заявила главврач московской поликлиники №2 Наталья Шиндряева.

Международные требования к клиническим испытаниям жестко регламентированы. Доброволец должен сначала пройти обследование.

У желающих пройти вакцинацию проверяют вес и рост, замеряют температуру тела и проверяют артериальное исследование. Обязательно – тесты на коронавирус: ПЦР и ИФА.

Переболевшие коронавирусом или имеющие антитела в организме стать добровольцами не могут. Откажут и тем, у кого есть хронические заболевания. Те, кого до испытаний допустят, второй раз пригласят уже для введения вакцины.

"Индивидуальный номер нужен для того, что у нас в исследовании участвуют 40 тысяч человек. 30 тысяч человек у нас получают препарат и 10 тысяч получат плацебо", - рассказала врач-исследователь поликлиники №2 Анастасия Цуцких.

Это так называемое двойное контролируемое исследование. Доброволец не знает, какой укол сделают именно ему. У каждого флакона свой уникальный номер, который один медик выбирает случайным образом. Другой находит препарат.

"Здесь хранится вакцина при температуре от 20 градусов. Ключ от данного холодильника находится только у меня. И мы открываем холодильник, только когда непосредственно проводится вакцинация", - сообщила главная медсестра поликлиники №2 г. Москвы Анна Мамедова.

Андрей Ольшевский – врач скорой помощи. Что такое COVID-19 и какие он дает осложнения знает хорошо, поэтому стал добровольцем одним из первых. Регистрация, говорит, была несложной.

"Она доступна на сайте правительства Москвы. Регистрируетесь, вводите ФИО, полис, СНИЛС. Если у вас до этого был личный кабинет на mos.ru, то совсем не составит труда заполнить личные данные и отправить свою анкету". – заявил доброволец Андрей Ольшевский.

Вакцина уже прошла доклинические испытания на животных. Затем была первая фаза, по результатам которой на небольшой группе пациентов оценили ее безопасность. Вторая фаза была более массовой и показала эффективность препарата.

"По результатам I и II фазы у всех добровольцев выработался очень хороший гуморальный и клеточный иммунитет. Они защищены от коронавирусной инфекции. Кроме того, не было выявлено каких-то значимых побочных эффектов", - заявила главврач инфекционной больницы №2 Светлана Краснова.

Через три недели после первого укола добровольцы получат еще один . Пациенты в течение полугода останутся под постоянным наблюдением. Специальный браслет будет считывать показания состояния организма и передавать их через приложение в смартфоне в базу. В конечном варианте будет две категории препарата: для взрослых и детей.

Иван Колесников, Сергей Ким, Владимир Кадыков. "ТВ Центр".

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