ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Москве началась проверка газового оборудования в домах

15:06
  • четверг
  • 10 сентября 2020

Услуга бесплатная

В Москве стартовала внеплановая проверка газового оборудования в жилых домах. Услуга бесплатная.

Обследовать будут дома и сами квартиры. Такие работы позволят избежать  аварий и повысить безопасность. В случае выявления нарушений их максимально быстро устранят, передает "ТВ Центр".

"По результатам даются рекомендации собственника или нанимателями жилых помещений по содержанию газовых приборов. Кроме того, проводится дополнительный инструктаж, а также выдаются памятки по безопасному использованию газа в быту", - заявил заместитель гендиректора по производству АО "Мосгаз" Владимир Кожиченков.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
Проверка газа
Проверка газа
Проверка газа
Проверка газа
Проверка газа
Проверка газа
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.