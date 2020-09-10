В Москве началась проверка газового оборудования в домах

Услуга бесплатная

В Москве стартовала внеплановая проверка газового оборудования в жилых домах. Услуга бесплатная.

Обследовать будут дома и сами квартиры. Такие работы позволят избежать аварий и повысить безопасность. В случае выявления нарушений их максимально быстро устранят, передает "ТВ Центр".

"По результатам даются рекомендации собственника или нанимателями жилых помещений по содержанию газовых приборов. Кроме того, проводится дополнительный инструктаж, а также выдаются памятки по безопасному использованию газа в быту", - заявил заместитель гендиректора по производству АО "Мосгаз" Владимир Кожиченков.

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