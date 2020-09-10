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Ветерану Рему Балакиреву подарили телефон и безлимитную сим-карту

15:21
  • четверг
  • 10 сентября 2020

Разобраться с техникой ветерану помогли волонтёры

В столице ветеранам вручают телефоны и бесплатные безлимитные сим-карты в рамках проекта "Историческая память". Сегодня такой мобильник получил москвич Рем Васильевич Балакирев, передает "ТВ Центр".

Кнопки на телефоне большие, что удобно для людей старшего поколения. Все "полезные" номера уже внесены. Так что сообщить  о проблеме можно, не теряя ни секунды. Разобраться с техникой ветерану помогли волонтёры. Впрочем, Рем Васильевич в своей жизни решал задачи и поважнее. Участвовал в Берлинской операции, освобождал от фашистов Польшу. Среди многих его наград есть редкие.

"Орден Свободы Чехословакии. Представляете, в сегодняшних условиях общаться с таким человеком, который освобождал Чехословакию. Он и в нашей, современной, жизни имеет орден "Трудового красного знамени", - сказал депутат Мосгордумы Евгений Герасимов.

"Главное - расписался на Рейхстаге!" – заявил ветеран ВОВ Рем Балакирев.

"То есть там есть Ваша подпись?" – уточнил Герасимов.

"А как же?" – сказал Балакирев.

"Ах, всё, Вы мне потом местечко покажете, я приеду обязательно, присмотрю его", - ответил депутат.

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