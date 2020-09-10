В музее Щусева покажут фрески затопленного монастыря

В далекие 40-е росписи буквально чудом спасли из разрушенной святыни

Послание сквозь века. В архитектурном музее имени Щусева - долгожданное событие. Завтра там открывается выставка "Калязин. Фрески затопленного монастыря". Экспозиция непростая, результат сложной работы сотни людей. В далекие 40-е росписи буквально чудом спасли из разрушенной святыни. И до сих пор работы царских иконописцев будоражат сердца и умы людей.

Подробности смотрите в репортаже Ольги Стрельцовой.

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