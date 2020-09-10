На востоке Москвы заметили поедающего яблоки лося (видео)

Животное вернули в привычную для него среду

В четверг на востоке Москвы спасали лося. Минувшей ночью он вышел из Измайловского парка.

Сначала сохатый долго блуждал среди домов. А на Первой Владимирской увидел яблоню, отведал ее плоды и продолжил прогулку. В какой-то момент он выбежал на проезжую часть. Машин было мало, так что обошлось без происшествий.

Под конец своего путешествия лесной гость явно устал и прилег отдохнуть в сквере, отмечают argumenti.ru. Специалисты решили перевезти его на "Лосиный остров".

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