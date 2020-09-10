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Путин заявил о восстановлении российской экономики после пика пандемии

14:00
  • четверг
  • 10 сентября 2020

Показатели постепенно возвращаются к прошлогоднему уровню

Российская экономика начала восстанавливаться после пандемии с июня месяца.

Такое заявление сделал президент России Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам. Потребительская активность, объем грузоперевозок и другие показатели постепенно возвращаются к прошлогоднему уровню, а снижение ВВП в России оказалось меньше, чем в других странах.

"Глубина экономического спада в России, уменьшение ВВП оказалось меньше, чем в других ведущих странах. Мы знаем, вот у нас второй квартал текущего года падение ВВП составило 8,5%. В США – 9,5%, в Еврозоне – 15%", – сказал Путин.

Но, несмотря на это, восстановление деловой активности в стране пока идет неравномерно, а безработица в стране остается на высоком уровне. Путин поручил восстановить занятость россиян к концу 2021 года на уровне 2019 года.  

"Ситуация на рынке труда все еще остается напряженной. Нужно и дальше адресно поддержать людей, которые оказались в сложном положении и пока еще не нашли работу. Сегодня жду от вас предложений о том, как в дальнейшем будет организована эта помощь", - заявил президент.

Глава государства отметил, что те меры, которые сейчас принимаются для восстановления экономики, должны лечь в основу ее структурных изменений.

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