Ефремов перечислил своих предполагаемых защитников

Актер решил поменять адвоката

Михаил Ефремов заявил, что больше не намерен работать с Эльманом Пашаевым. Жена актера намерена воспользоваться услугами другого адвоката, рассказали в ОНК. Однако женщина пока не выбрала нового юриста.

"Есть много адвокатов, которые хотят взяться за это: Гофштейн, Тарасов и другие", - признался Ефремов.

Он подчеркнул, что в настоящее время для него главным вопросом является именно то, кто будет представлять его интересы на апелляции, передает RT. Актер добавил, что у него нет претензий к условиям содержания в московском СИЗО №5.

Ранее Пресненский суд города Москвы приговорил Ефремова к 8 годам колонии общего режима за смертельное ДТП в центре Москвы. Многие считают, что жесткий приговор во многом обусловлен странной позицией защиты, которой актер придерживался по совету Пашаева.

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