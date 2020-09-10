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Собянин: Москва подготовилась к отопительному сезону точно в срок

13:44
  • четверг
  • 10 сентября 2020

Работа велась круглые сутки

Москва готова к отопительному сезону. Об этом сегодня заявил Сергей Собянин во время посещения насосно-перекачивающей станции "Бирюлево-Борисовская".

Она обеспечивает теплом три района на юге столицы, всего более четырехсот тысяч жителей. К сентябрю комплекс модернизировали - полностью заменили оборудование. Также провели масштабную автоматизацию. Теперь станцией можно управлять дистанционно. Всего за последние годы обновили уже двенадцать станций.

"В этом году из-за пандемии сроки начала работ серьезно были сдвинуты. На сектор жилищно-коммунального хозяйства, на жилые дома - на их ремонт и подготовку - мы вышли в июле месяце. Таким образом, график сдвинулся на два месяца. И это потребовало создания дополнительных бригад, круглосуточную работу работников ЖКХ, чтобы подготовиться к осенне-зимнему периоду. Сегодня готовность полная для прохождения этого сложного периода", - заявил мэр Москвы Сергей Собянин (цитата по АГН "Москва").

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