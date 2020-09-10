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Сильный пожар вспыхнул в разрушенном порту Бейрута (видео)

14:16
  • четверг
  • 10 сентября 2020

Причина ЧП пока неизвестна

В порту Бейрута, где в начале августа прогремел мощный взрыв, произошел сильный пожар.

По предварительным данным, загорелись склады с покрышками. Причина пожара пока неизвестна. На видео можно заметить, как языки пламени и клубы дыма поднимаются над разрушенным портом.

На место прибыли пожарные части и военные для локализации пожара. Данных о пострадавших нет. 

4 августа в порту Бейрута произошел взрыв. Погиб 171 человек, свыше 6 тысяч получили ранения различной степени тяжести. После трагедии по стране прокатилась волна беспорядков с требованием смены политического курса и суда над виновными во взрыве. В результате правительство Ливана в полном составе ушло в отставку. 

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