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Песков рассказал о превращении "Пулково" в международный авиахаб

14:42
  • четверг
  • 10 сентября 2020

С начала года в аэропорту введен режим "открытого неба"

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал режим "открытого неба" в аэропорту "Пулково" в Санкт-Петербурге. Представитель Кремля заявил, что Россия после окончания пандемии коронавируса обязана вернуться к реализации всех запланированных проектов по экономическому развитию.

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Песков подчеркнул, что вопрос о становлении "Пулково" международным авиахабом "очень серьезный", передает РИА Новости. Он отметил, что в первую очередь поддержку следует оказать российской авиации, которая оказалась "в очень сложной ситуации" из-за ограничений, вызванных коронавирусной инфекцией.

"Мы должны в первую очередь заботиться о своих. А во вторую - мы просто будем обязаны вернуться ко всем проектам экономического развития", - резюмировал Песков.

Режим "открытого неба" начал действовать в "Пулково" с начала текущего года. Ограничение по седьмой степени свободы воздуха для полетов иностранных авиакомпаний в Санкт-Петербург снято сроком на пять лет. Это позволит иностранным авиаперевозчикам летать в аэропорт вне зависимости от частоты полетов и страны регистрации.

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