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Суд вынес приговор чемпиону России по боксу за нападение на росгвардейца

14:50
  • четверг
  • 10 сентября 2020

Спортсмен признал свою вину

235-й гарнизонный военный суд в Москве приговорил двукратного чемпиона России по боксу Георгия Кушиташвили к 3 годам колонии условно.

Спортсмена признали виновным в избиении сотрудника Росгвардии и хранении наркотиков, пишет ТАСС.

Георгия Кушиташвили и боксера Овика Оганнисяна задержали ночью 2 февраля на Фрунзенской набережной. По версии следствия, спортсмены приехали к дому в поисках закладки с кокаином. Спустя 10 минут к тому же месту приехали сотрудники Росгвардии. При задержании Кушиташвили оказал сопротивление, дважды ударил росгвардейца в лицо и сломал ему нос.

При обыске у Кушиташвили нашли и изъяли 0,61 грамма кокаина. Наркотик был также обнаружен в анализе мочи спортсмена. Сначала боксер не признал свою вину, но затем согласился с обвинением и возместил ущерб пострадавшему.

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