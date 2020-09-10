Зеленский рассказал, чего хотят белорусы

Президент Украины пояснил, из-за чего в республике начались протесты

Украинский президент Владимир Зеленский высказал свое мнение относительно причин начала протестных акций в Белоруссии. По его словам, дело кроется в "российской демократии", от которой люди хотят отказаться.

"Россия всегда была очень влиятельная в Беларуси. Сегодня белорусский народ хочет справедливости и свободных и честных выборов. Эту борьбу не остановить, но я не думаю, что это совместимо с усилившимся влиянием России в Беларуси. Белорусский народ хочет настоящей демократии, а не российской "демократии", - сказал он.

Зеленский признал, что Россия всегда оказывала влияние на соседнюю республику. При этом глава Украины отметил, что Киев негативно относится к вмешательству других стран в дела Белоруссии. По его словам, жители республики должны иметь право самостоятельно решать, как двигаться в будущее, передает "Джерусалем пост".

Протесты в Белоруссии начались после окончания президентских выборов. По данным ЦИК, пост главы государства в шестой раз достался Александру Лукашенко, он победил других кандидатов с большим отрывом. Несогласные с озвученными результатами потребовали повторные выборы, в стране начались массовые протестные акции. В первые дни народные протесты подавлялись силовиками. В ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. Власти сообщали о гибели нескольких протестующих. При этом официальные данные отличаются от информации, озвученной оппозицией. Ситуация в Белоруссии вызвала беспокойство других стран, свою позицию по этому вопросу высказали в том числе в США и Евросоюзе.

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