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Власти Москвы рассказали, когда начнется отопительный сезон

15:15
  • четверг
  • 10 сентября 2020

Вместе с осенью в город пришла холодная погода

Заместитель мэра столицы Петр Бирюков заявил, что время для начала отопительного сезона еще не пришло. По его словам, пока не достигнуты определенные условия, при которых принято включать отопление.

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"Условия одни: как только в течение пяти суток температура наружного воздуха среднесуточная будет ниже плюс 8 градусов - мы включаем отопление. Пока что на улице стоит плюс 21 градус", - сказал он.

Бирюков подчеркнул, что сначала отопление включат в школах, детских садах, медучреждениях, а также в учреждениях социальной сферы с круглосуточным пребыванием. Заммэра отметил, что это будет сделано по заявкам руководителей учреждений.

В 2019 году в Москве отопительный сезон начался в конце сентября, передает РЕН ТВ.

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