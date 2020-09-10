Депутат МГД Елена Самышина: отказ от прививки от менингококковой инфекции может привести к смерти

Столица в этом году закупила вдвое больше доз вакцины от менингококка

Отказ от прививки от менингококковой инфекции может привести к тяжелому заболеванию и даже летальному исходу. Об этом рассказала в четверг депутат Московской городской думы Елена Самышина.

Парламентарий напомнила, что данное заболевание передается воздушно-капельным путем, при этом может развиваться крайне стремительно. "Симптомы поначалу можно спутать с ОРВИ - это повышенная температура и озноб, однако потом к ним добавляются очень сильная головная боль, повышенная чувствительность глаз к свету и высыпания на теле", - приводит АГН "Москва" слова Самышиной.

Отметим, что с прошлого года данная прививка входит в московский региональный прививочный календарь. В этом году закуплено вдвое больше доз вакцины, чем в прошлом. Плановая вакцинация детей проводится в возрасте от 3 до 6 лет.

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