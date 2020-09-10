Песков исключил повторение "белорусского сценария" в России

У россиян своя политическая культура

Ожидать повторения "белорусского сценария" в России в 2024 году не стоит, убежден пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Представитель Кремля отметил, что Россия – страна со своей политической культурой и ландшафтом. Потому и политическая жизнь здесь развивается по собственному сценарию.

Комментируя события в Белоруссии, Песков заметил, что после выборов всегда есть недовольные. И массовые протестные акции вовсе не означают, что все белорусы выступают против выигравшего президентские выборы Александра Лукашенко.

"Когда мы говорим о белорусских событиях, мы, конечно, не имеем права забывать про огромное количество белорусов, которые искренне поддерживают своего президента. А таких действительно очень много в Белоруссии", - сказал представитель Кремля журналистам.

Пресс-секретарь российского лидера подчеркнул, что решение этого вопроса надо оставить самим белорусам. Ни Россия, ни другие страны Европы или мира вмешиваться в этот процесс не имеют права, подчеркнул Песков.

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