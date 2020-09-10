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Синоптики подвели итоги прошедшего лета

15:39
  • четверг
  • 10 сентября 2020

Теплый сезон длился 95 дней

В Москве подошло к концу метеорологическое лето, сообщили синоптики. В этом году оно продлилось 95 дней. Метеорологическим летом принято называть период, на протяжении которого среднесуточная температура не опускается ниже +15 градусов.
Жителей столицы ждет тепло и отсутствие дождей

"По климату лето в Москве продолжается 88 дней — с 28 мая по 23 августа включительно. В нынешнем году метеорологическое лето в столице закончилось 8 сентября, продлившись 95 дней", - заявили синоптики из центра погоды "Фобос".

Эксперты подчеркивают, что результат 2020 года не попадает даже в первую пятерку рекордно теплых сезонов. При том, что температура воздуха нередко превышала среднестатистические значения, в Центральном регионе часто фиксировались арктические вторжения и рекордные количества осадков.

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