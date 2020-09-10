Перечислены опасные симптомы после вакцинации от гриппа

При их появлении стоит обратиться к врачу

Иммунолог Владислав Жемчугов предупредил, что в некоторых случаях прививка от гриппа может плохо сказаться на здоровье человека. Врач перечислил симптомы после вакцинации, при появлении которых нужно немедленно обратиться в больницу.

Жемчугов объяснил, что симптомы могут быть тяжелыми и легкими. При легких симптомах возможно небольшое повышение температуры, слабость, разбитость, сонливость и покраснение в месте укола. Такая реакция организма является нормальной, и паниковать из-за нее не стоит.

Однако в некоторых случаях после вакцинации могут проявиться более тяжелые симптомы. Среди них отеки, вздутия, пульсации и нагноения в месте укола, а также температура выше 37,5. В этом случае будет не лишним вновь обратиться в медучреждение, где была сделана прививка, и выяснить информацию о введенном препарате. Также стоит сообщить в Роспотребнадзор о месте и времени вакцинации. В случае ухудшения самочувствия необходимо немедленно обращаться в скорую помощь, передает Ридус.

После прививки иммунитет к гриппу вырабатывается у человека через 10-15 дней и действует около года.

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