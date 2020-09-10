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Полиция усилила охрану Навального в берлинской клинике

16:29
  • четверг
  • 10 сентября 2020

Что происходит в здании – прессе не сообщают

Полиция Берлина обеспечивает безопасность российского блогера Алексея Навального в клинике Charite. О присутствии в здании сотрудников федеральной полиции представитель ведомства сообщать журналистам отказался – несмотря на то, что в МВД Германии ранее утверждали, что они взяли на себя охрану оппозиционера.
СМИ сообщили, что Навальный полностью пришел в себя

Сообщения прессы о том, что охрана вокруг клиники Charite усилена, в полиции Берлина комментировать также отказались. Тем временем корреспондент РИА Новости подтвердил, что территорию патрулируют полицейские, меры безопасности ужесточились. Журналистам не сообщают о том, что происходит в здании.

Навального госпитализировали прямо с борта самолета в Омске 20 августа. Позже его перевезли в Берлин, немецкие медики сразу заявили о том, что блогера отравили. Теперь Берлин настаивает, что Навальный стал жертвой "Новичка". В Москве заявляют, что Запад раскручивает ситуацию вокруг "отравления", преследуя политические цели.

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