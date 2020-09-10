Экс-главу офиса Зеленского вызвали на допрос после интервью Гордону

Что он рассказал?

Бывший руководитель офиса президента Украины Андрей Богдан вызван на допрос в государственное бюро расследований. Там заинтересовалось высказываниями экс-чиновника в телеинтервью. В беседе с журналистом Дмитрием Гордоном Богдан заявил о якобы имевшем место сговоре администрации Зеленского с Москвой по статусу Крыма и Донбасса. Проговорился он и о том, зачем перед президентскими выборами в Белоруссии там были задержаны 33 гражданина нашей страны. Следы заговора, оказывается, ведут далеко на Запад.

Это первое столь яркое появление на публике экс-главы офиса президента Украины после увольнения в феврале. Более четырех часов Андрей Богдан выкладывал журналисту всю подноготную своего бывшего шефа и когда-то даже друга Владимира Зеленского и его окружения. Именно на информплощадке Дмитрия Гордона был дан старт политической карьеры комика из "95-го квартала'". И весьма символично, что те же самые декорации Богдан выбрал для того, чтобы нанести удар по имиджу и репутации главы государства.

Помимо общего непрофессионализма экс-патрона и его команды, бывший топовый чиновник активно педалировал тему, способную взбудоражить всех так называемых украинских патриотов: Киев сворачивает западный курс и двигается по российскому сценарию, вступая в тайные договоренности с Москвой по поводу Крыма и Донбасса. Да и вообще в офисе президента есть российский "крот". Именно его существованием и телефонным звонком в самый неподходящий момент Андрей Богдан объяснил срыв операции по задержанию 33-х российских граждан в Белоруссии. Это, по версии, экс-чиновника, была совместная разработка украинских и американских спецслужб.

"Этой операции больше года. Она была суперсекретная и суперсерьезная. Ее разрушил один телефонный звонок. И человек, который совершил этот телефонный звонок, – он фактически признался, что он его совершил", - рассказал Богдан.

По словам, Андрея Богдана, звонивший - человек из ближайшего окружения Владимира Зеленского. Явный намек на нового главу администрации Андрея Ермака. В июле в санатории под Минском задержали 33 россиян. Внимание белорусских спецслужб они якобы привлекли слишком нехарактерным для отдыхающих поведением - не употребляли алкоголь, с женщинами не заигрывали. Мужчины рассказали, что, находясь в России, через Интернет получили контракты на охрану нефтяных объектов в Латинской Америке и на Ближнем Востоке. И из-за карантинных мер планировали вылететь туда через Белоруссию. Украина потребовала выдать ей задержанных граждан России, чем тут же выдала себя. Москва вполне обоснованно заявила о том, что наших соотечественников заманили на территорию республики и что это провокация украинских и американских спецслужб. В интервью Гордону Андрей Богдан подтверждает: все так и было. Правда, провокацию он упорно называет спецоперацией.

Богдан уверяет: в самолете, который обманом планировали посадить в Киеве, должны были находиться россияне, принимавшие участие в боевых действиях в Донбассе. Мол, их специально отслеживали и заманивали в Минск. Однако, на том, чтобы отложить финальную часть якобы настоял офис президента Украины под предлогом начала очередного перемирия на юго-востоке. И, по версии Богдана, таким образом, свели на нет всю работу силовиков. Да еще и кто-то из администрации президента выдал информацию российским и белорусским спецслужбам. В результате чего Минск выдал задержанных не Киеву, а Москве. Чем не повод для украинских националистов устроить в очередной раз беспорядки в Киеве?

Поддержать экс-руководителя офиса Зеленского и помочь тому подмочить репутацию Зеленского как президента, который не борется с так называемой российской агрессией, решили бывший секретарь Совета нацбезопасности и бывший генпрокурор.

"Руководство государства начинает скрывать эту информацию и, более того, принуждает руководителей украинских спецслужб обманывать общество. Но вы знаете, наиболее опасным является то, что для того чтобы скрыть зло, осуществляются попытки уничтожить эту информацию, уничтожить документы, уничтожить материалы", - рассказал Александр Турчинов.

После скандального интервью Андрей Богдан на своей страничке в соцсети написал, что покинул страну и пересек границу с Румынией. По словам экс-главы администрации украинского президента, он опасается насилия и расправы за свои откровения и ему уже поступали угрозы. В середине августа неизвестные сожгли в Киеве принадлежащий Богдану весьма дорогостоящий автомобиль Tesla. Доказательств нынешних угроз бывший чиновник не привел. Не исключено, что он испугался преследования со стороны силовиков. Государственное бюро расследований вызвало Богдана на допрос по поводу затронутых в общении с журналистом Гордоном вопросов. В качестве свидетеля. Пока.

Лилия Акиньшина, "ТВ Центр".

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