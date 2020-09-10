Лукашенко призвал прокуратуру строже реагировать на протесты

Противники президента Белоруссии уповают на зарубежные санкции

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал прокуратуру принять более строгие меры против лидеров оппозиции. Глава государства поставил задачу: уже в этом году вернуть стране привычную размеренную и безопасную жизнь. В городах Белоруссии продолжаются разрозненные акции несогласных с итогами президентских выборов, накануне милиция задержала около 40 демонстрантов.

Возле проходной завода "Беларуськалий" всего дюжина активистов. Еще один горняк прямо в шахте приковал себя наручниками, требуя отставки Александра Лукашенко. Но вскоре целый и невредимый вышел к журналистам.

В центре Минска вместо обещанных оппозицией тысяч людей – лишь полтора десятка женщин. Они собрались, чтобы выразить поддержку Марии Колесниковой. История вокруг члена так называемого координационного совета белорусской оппозиции напоминает детектив, в котором до сих пор непонятно многое. Три дня назад в компании единомышленников она пыталась пересечь границу с Украиной. Но так и не уехала – то ли выпала из машины, то ли её оттуда вытолкнули, к тому же, женщина сама зачем-то испортила свой паспорт. Теперь – будучи задержанной – написала заявление в Следственный комитет республики.

Колесникову и ее соратников подозревают в попытке захвата власти в Белоруссии. "Получены доказательства, свидетельствующие о совершении отдельными лицами, входящими в состав не государственной организации, именуемой себя координационный совет, действий направленных на дестабилизацию социальной, политической, экономической и информационной обстановки в стране. Причинение вреда национальной безопасности республике Беларусь. Указанные действия совершались с помощью средств массовой информации и интернет-ресурсов", - сообщил начальник отдела информации и связи с общественностью СК Белоруссии Сергей Кабакович.

У другого лидера белорусского протеста – Светланы Тихановской – практически зарубежный гастрольный тур. В Польше вчерашней домохозяйке, теперь окруженной усиленной охраной, вручили специальную награду экономического форума за выдающиеся достижения. А бывший премьер-министр республики Дональд Туск и вовсе предложил выдвинуть Тихановскую на Нобелевскую премию мира. Однако политологи отмечают, что единственная заслуга что Тихановской, что Колесниковой – это имидж – быть антиподом Александра Лукашенко.

"Это оказалось неплохой политтехнологией. Например, жена блогера Тихановского оказалась еще лучшим кандидатом, чем сам блогер Тихановский. потому что у него хоть какая-то позиция, и он ее в своих блогах выражал. А она просто обещает новые честные выборы. То есть это такая пустая форма, за которую готовы проголосовать представители самых разных взглядов", - рассказал ведущий научный сотрудник Российского института стратегических исследований Олег Неменский.

Вернуться к безопасному периоду, характерному для Белоруссии, избранный президент Александр Лукашенко пообещал до конца этого года. В четверг он представил нового генерального прокурора. Выступая перед сотрудниками надзорного ведомства, Лукашенко призвал острее реагировать на действия организаторов и агитаторов протеста.

"Меня часто упрекают в том, что власть он не отдаст. Правильно упрекают. Меня народ не для этого избрал. Так и вы тоже - обладатели этой власти, носители ее. Власть не для того дается, чтобы ее взял, бросил и отдал. В середине 90-х она валялась в грязи. Об нее вытирали ноги. Реально, как и вас, тех, кто носил погоны, не только о вас. Многие из нас этот период помнят, и я не хочу, чтобы Беларусь вернулась к тому времени", - сказал Лукашенко.

В этой ситуации противники действующего президента уповают на зарубежные санкции. Курирует вопрос, как и следовало ожидать, все та же Польша. В "черный список" ЕС планирует внести до 50 белорусских политиков, чиновников и силовиков, препятствующих захвату власти.

Егор Киселёв, Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр".

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