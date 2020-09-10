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Установлен срок появления коллективного иммунитета к COVID-19 у россиян

16:58
  • четверг
  • 10 сентября 2020

Медики рассчитывают, что он будет продолжительным

Коллективный иммунитет к COVID-19 сформируется у россиян за счет вакцинации и естественного течения заболевания. Медики ожидают, что это произойдет к осени 2021 года, сообщил и.о. директора НИИ гриппа имени Смородинцева Дмитрий Лиознов.
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"Сегодня по тем расчетам, которые у нас есть, мы оцениваем, что 67-70% населения должны иметь антитела. В идеале это 80% и более… Сегодня проводятся различные исследования и у нас в городе, и в стране в целом. Пока мы видим, что показатель иммунитета у населения порядка 20%, плюс-минус", - заявил Лиознов на пресс-конференции, которая прошла в онлайн-режиме.

Вирусолог подчеркнул, что длительность иммунитета медики пока определить затрудняются. В то же время, подтверждено, что пациенты, переболевшие коронавирусом весной и летом, сейчас не заболевают. Данные о повторном заражении периодически появляются, однако каждый отдельный случай требует соответствующего исследования и подтверждения, приводит слова директора  НИИ гриппа РИА Новости.

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