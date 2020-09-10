Умерла звезда сериала "Игра престолов"

Актриса была известна также как одна из девушек Бонда

Британская актриса Дайана Ригг скончалась в возрасте 82 лет. О смерти артистки сообщил ее личный агент.

"Она мирно скончалась сегодня утром. Она находилась у себя дома в окружении членов семьи, которые попросили с уважением относиться к их праву на частную жизнь в столь трудное для них время", - сказал представитель актрисы корреспонденту Би-Би-Си.

Мировая известность пришла к Дайане Ригг в 1969 году. В фильме "На секретной службе Ее Величества" актриса сыграла Трейси ди Винченцо. Это единственная девушка Джеймса Бонда, на которой агент 007 в конце концов женился.

Ригг сыграла также в сериале "Мстители". А в 2013-2017 годах Ригг снималась в "Игре престолов" в роли Оленны Тирелл, главы одного из великих домов Семи Королевств. Королева Елизавета II удостоила актрису звания Дама-Командор ордена Британской империи.

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