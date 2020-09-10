ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Депутат МГД Батышева предостерегла родителей от излишнего использования детьми гаджетов

17:32
  • четверг
  • 10 сентября 2020

Злоупотребление смартфонами может привести к проблемам развития детей

Бесконтрольное использование детьми различных гаджетов может привести к задержке психоречевого развития. Об этом рассказала депутат Мосгордумы и директор Научно-практического центра детской психоневрологии Татьяна Батышева.

По ее словам, дети, которые слишком много пользуются гаджетами, демонстрируют конфликтность. "Они не умеют понимать свои и чужие эмоции, не умеют общаться", - добавила парламентарий.

В интервью "АиФ" Батышева предупредила: если ребёнок не говорит в положенном возрасте, лучше всего обратиться за помощью к неврологу или логопеду.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Ребенок с телефоном
Ребенок с телефоном
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.