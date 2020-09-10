Депутат МГД Батышева предостерегла родителей от излишнего использования детьми гаджетов

Злоупотребление смартфонами может привести к проблемам развития детей

Бесконтрольное использование детьми различных гаджетов может привести к задержке психоречевого развития. Об этом рассказала депутат Мосгордумы и директор Научно-практического центра детской психоневрологии Татьяна Батышева.

По ее словам, дети, которые слишком много пользуются гаджетами, демонстрируют конфликтность. "Они не умеют понимать свои и чужие эмоции, не умеют общаться", - добавила парламентарий.

В интервью "АиФ" Батышева предупредила: если ребёнок не говорит в положенном возрасте, лучше всего обратиться за помощью к неврологу или логопеду.

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