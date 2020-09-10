МиГ-29 перехватил норвежские самолеты над Баренцевым морем

Активность разведывательной авиации НАТО резко возросла

Две воздушные цели обнаружили российские средства контроля воздушного пространства над нейтральными водами Баренцева моря. Опознать их и сопроводить от российской границы послали истребитель МиГ-29 из состава сил дежурных по противовоздушной обороне Северного флота.

"Экипаж российского и истребителя идентифицировал воздушные цели как самолет базовой патрульной авиации Р-3С Orion и самолет радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы Falcon 20 ВВС Норвегии", - сообщили в Национальном центре управления обороной Российской Федерации.

МиГ-29 сопроводил иностранные самолеты над акваторией Баренцева моря. А после их разворота ото государственной границы России вернулся на аэродром базирования. Полет проходил в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, подчеркнули в Минобороны.

Глава Минобороны России Сергей Шойгу на днях отметил возросшую интенсивность применения разведывательной авиации НАТО у границ России. Активность увеличилась более чем на 30% по сравнению с прошлым годом.

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