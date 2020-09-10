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Лукашенко: ущерб от погромов в Минске возместят организаторы беспорядков

18:20
  • четверг
  • 10 сентября 2020

Ликвидация последствий стоит значительных средств

Возместить ущерб от погромов в Минске должны участники и организаторы беспорядков, заявил Александр Лукашенко. Президент Белоруссии отметил, что ликвидация последствий протестов на улицах столицы республики стоит значительных средств.
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"После всех этих погромов на улице Минска, которые нам обходятся в хорошие деньги, вы знаете, что остается. И тишина. Никто до сих пор об этом не подумал, и никто не заплатил. А платить надо. Чтобы люди понимали: если ты нагадил, что-то поломал - пожалуйста, восстанови за собственный счет", - цитирует Лукашенко агентство БелТА.

Раннее Лукашенко призвал прокуратуру предпринять "мощные и острые" меры воздействия в отношении организаторов Координационного совета белорусской оппозиции.

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