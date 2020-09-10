Депутат МГД Кирилл Щитов: такси становится одним из ключевых звеньев системы транспорта столицы

Парламентарий рассказал о скором запуске в Москве единого сервиса цифровых профилей таксистов

Московское такси становится одним из ключевых звеньев системы столичного транспорта. Об этом в четверг рассказал депутат Московской городской думы Кирилл Щитов.

По его словам, в сутки такси перевозит порядка миллиона москвичей и гостей столицы. "В связи с этим непрерывно совершенствуется система контроля, позволяющая городу обеспечивать одинаково высокий сервис для всех пассажиров такси", - сообщил парламентарий.

Он отметил, что к концу 2020 года намечен старт единого электронного сервиса цифровых профилей таксистов. "Этот инструмент позволит в автоматическом режиме отслеживать качество и безопасность оказываемых услуг" - приводит АГН "Москва" слова Щитова.

Цифровой профиль будет присваиваться каждому водителю, обладающему лицензией на коммерческую перевозку пассажиров. В нем будут собраны ключевые параметры работы водителя, включая нарушения ПДД и отзывы пассажиров.

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