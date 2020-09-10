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Итальянская прокуратура расследует гибель российской модели Playboy

18:54
  • четверг
  • 10 сентября 2020

Россиянка утонула у берегов Сардинии

Обстоятельства гибели у берегов Сардинии российской модели Playboy Галины Федоровой выясняет прокуратура города Кальяри. 33-летняя россиянка поехала на съемки с сопровождавшим ее фотографом. Позже ее обнаружили мертвой на побережье.
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Российское консульство поставлено в известность итальянской стороной. Как заявили сотрудники дипмиссии, они оказывают техническую поддержку в решении бюрократических вопросов. По их данным, тело, скорее всего, будет кремировано, а прах вывезен на родину - в Италию уже прибыла мать погибшей.

Тем временем следователи конфисковали фотоаппараты, беспилотник, а также мобильные телефоны фотографа. По словам спутника Федоровой, он приплыл с россиянкой на арендованной моторной лодке для фотосессии. Позже пара решила искупаться, однако лодка сорвалась с якоря и ее унесло течением. Фотограф выжил, женщина не спаслась. О решении открыть официальное расследование обстоятельств гибели россиянки сообщает ТАСС со ссылкой на агентство ANSA.

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