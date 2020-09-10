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Депутат МГД Картавцева: с каждым годом вакцины против гриппа становятся всё более безопасными

19:15
  • четверг
  • 10 сентября 2020

В Москве проходит кампания по вакцинации против гриппа

C каждым годом вакцины против гриппа становятся все более безопасными с точки зрения побочных эффектов. Об этом в четверг рассказала депутат Мосгордумы Лариса Картавцева.

По ее словам, перед вакцинацией нужно убедиться в отсутствии противопоказаний. "В частности, прививки против гриппа противопоказаны людям с аллергией на куриный белок, поскольку в составе вакцины есть производные этого белка – овальбумины", - сообщила Картавцева изданию "АиФ".

Кроме того, временными противопоказаниями могут стать обострение любого хронического заболевания, а также ОРВИ.

Депутат сообщила, что на данный момент в столице работают 450 прививочных пунктов в поликлиниках и 46 мобильных прививочных пунктов.

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