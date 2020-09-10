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США ввели новые санкции против россиян

19:22
  • четверг
  • 10 сентября 2020

Им приписывают вмешательство в выборы

Трое россиян пополнили санкционные списки США. Минфин приписывает им причастность к кибератакам и вмешательство в американские выборы.
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Как сообщили в американском ведомстве, в черный список попали граждане России Антон Андреев, Дарья Асланова и Артем Лифшиц. Компанию им составил внефракционный депутат Верховной Рады Украины Андрей Деркач.

Украинский нардеп ранее сделал достоянием общественности записи разговоров, которые, по его словам, свидетельствуют о влиянии экс-вице-президента США на бывшего президента Украины Петра Порошенко. Голоса на аудио, по заявлению депутата Рады, принадлежат Джозефу Байдену и Петру Порошенко.

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