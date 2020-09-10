Сенатор Инна Святенко: парковка на Московском НПЗ в Капотне разгрузит улицы района

Проводится масштабная программа по благоустройству района
На Московском нефтеперерабатывающем заводе в Капотне открылась стоянка для сотрудников на 315 парковочных мест. Об этом сообщила в четверг председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко.
Она отметила, что жители района ждали этого давно. "Автомобили сотрудников завода создавали затруднения с парковкой на улично-дорожной сети. Свободное пространство для паркинга удалось найти за счет более компактного расположения технологического оборудования, отметили в дирекции завода", - отметила сенатор.
По ее словам, до конца следующего года число машиномест на корпоративной стоянке завода увеличат до 800, что практически полностью решит парковочную проблему района, передает АГН "Москва".Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"