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Сенатор Инна Святенко: парковка на Московском НПЗ в Капотне разгрузит улицы района

19:39
  • четверг
  • 10 сентября 2020

Проводится масштабная программа по благоустройству района

На Московском нефтеперерабатывающем заводе в Капотне открылась стоянка для сотрудников на 315 парковочных мест. Об этом сообщила в четверг председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко.

Она отметила, что жители района ждали этого давно. "Автомобили сотрудников завода создавали затруднения с парковкой на улично-дорожной сети. Свободное пространство для паркинга удалось найти за счет более компактного расположения технологического оборудования, отметили в дирекции завода", - отметила сенатор.

По ее словам, до конца следующего года число машиномест на корпоративной стоянке завода увеличат до 800, что практически полностью решит парковочную проблему района, передает АГН "Москва".

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