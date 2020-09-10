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Минюст решил наказать участвовавших в процессе над Ефремовым адвокатов

19:50
  • четверг
  • 10 сентября 2020

Пашаева предложили лишить адвокатского статуса

Эльман Пашаев может быть лишен адвокатского статуса. А в отношении Александра Добровинского предложено возбудить дисциплинарное производство. Такие меры к участникам процесса по резонансному делу актера Михаила Ефремова предлагает применить Минюст России.
Пашаева подозревают в намеренном вреде Ефремову

"Минюст России предлагает прекратить статус адвоката Э. М. Пашаева и возбудить дисциплинарное производство в отношении адвоката А. А. Добровинского", - говорится в сообщении министерства. В ведомстве добавили, что указания внести соответствующие представления на адвокатов направлены в территориальные управления Минюста по Республике Северная Осетия - Алания и по Москве.

В соответствии с Кодексом профессиональной этики адвоката, к мерам дисциплинарной ответственности относятся замечание, предупреждение и прекращение статуса. Лишить статуса могут на срок от одного до пяти лет, по истечении которых нарушитель может сдать квалификационный экзамен.

Дисциплинарные дела в отношении Пашаева и адвоката потерпевших по делу Ефремова Добровинского возбудил 13 июля президент Федеральной палаты адвокатов Юрий Пилипенко. Квалификационная комиссия адвокатской палаты Северной Осетии-Алании уже признала нарушение Кодекса профессиональной этики Пашаевым в связи с его публичной активностью. В чем именно заключаются нарушения – не уточняется, передает ТАСС.

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