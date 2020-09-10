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Два человека пострадали во время шторма в Петербурге

20:11
  • четверг
  • 10 сентября 2020

Ветер повалил более сотни деревьев

Два человека пострадали во время шторма в Санкт-Петербурге. Ветер с порывами до 24 м/с валил деревья, срывал крыши с палаток.
Москвичей предупредили о надвигающемся шторме

Как сообщили в МЧС, к вечеру 10 сентября сотрудники совершили 140 выездов по ликвидации последствий шторма. Повалено 107 деревьев и 32 конструкции, которые были слабо закреплены. Повреждено пять легковых автомобилей.

Пострадали два человека. На стройке при погрузке строительной бытовки порыв ветра перевернул автомобильный манипулятор. С травмами госпитализирован мужчина 35 лет. Еще один житель города пострадал от удара сорванного ветром козырька торговой палатки.

В Северной столице объявлено штормовое предупреждение. Из-за угрозы поднятия воды в Неве до опасных значений закрыта дамба, приостановлено движение судов, передает "Интерфакс".

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