Россия решила открыть границу с Южной Осетией

Решение принял оперштаб

Россия открывает границу с Южной Осетией. Решение принято на заседании оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, которое провела вице-премьер Татьяна Голикова.

"По итогам заседания принято решение об открытии государственной границы Российской Федерации с Республикой Южная Осетия", - говорится в сообщении оперштаба, которое приводит kp.ru.

Решение должно быть утверждено правительством. Отмечается, что премьер-министр Михаил Мишустин подпишет соответствующее распоряжение в ближайшие дни.

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