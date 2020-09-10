ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Петербурге полицейская овчарка спасла похищенную девочку

22:29
  • четверг
  • 10 сентября 2020

Злоумышленника задержали

Полицейская овчарка по кличке Волк Меркурий смогла предотвратить трагедию. В Санкт-Петербурге искали 15-летнюю девочку, которая шла на работу к матери и пропала. Родители обратились в полицию, и тогда к поискам школьницы подключили кинолога. Пёс быстро взял след и привёл оперативников к заброшенному зданию. Там Леру уже несколько часов удерживал мужчина.

Пес по кличке Волк-Меркурий героем себя не чувствует. Такое обычно показывают в кино. А он - на службе, и просто выполнил свой долг.

Пятнадцатилетняя Лера пропала вчера вечером. В полицию позвонила встревоженная мама. Дочь не встретила её как обычно после работы, и дома девочки тоже не оказалось. Оперативники начали действовать сразу. Определили место, где в последний раз был зафиксирован сигнал мобильного телефона ребёнка - лесной массив недалеко от Финского залива, ряд заброшенных домов. А дальше уже подключился Волк-Меркурий. Понюхал принадлежавшие девочке вещи, уверенно взял след. И привёл полицейских к бывшему зданию общежития.

А дальше всё происходило стремительно. Огромный пес одним прыжком перемахнул лестничный пролет, следом за ним ворвалась полиция. Удерживавший ребёнка мужчина ничего не успел предпринять.

Что случилось с девочкой, полицейские детально восстанавливали уже потом. Она объяснила - шла встречать маму, на безлюдной дороге, недалеко от железнодорожного вокзала её окликнул мужчина. Позвал якобы к друзьям, а потом заставил идти с ним, угрожая ножом. Так она и оказалась в этом заброшенном общежитии. В страшной компании. Как выяснилось - 36-летний Виктор уже был судим - угоны, хулиганство, умышленное причинение вреда здоровью. И если бы не Волк-Меркурий, еще неизвестно чем бы всё закончилось.

"Преступление действительно страшное. Для меня главное - результат на самом деле в работе, девочка нашлась, человек задержан", - рассказала сотрудник Центра кинологической службы ГУ МВД по СПБ и ЛО Мария Копцева.

Задержанный сейчас под стражей. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. А пёс по кличке Волк-Меркурий по-прежнему исправно несёт службу. Ему почти восемь лет, стаж в полиции у него солидный. И нынешнее задержание - далеко не первый подвиг. Однажды помог найти преступника, который прятался в потайном простенке собственной квартиры. Награды Волку-Меркурию не нужны, кроме одной - пёс просто счастлив, когда его хвалит кинолог Мария. Через год он выйдет на заслуженную пенсию. Но с Марией не расстанется - она заберёт собаку домой.

Юлия Богоманшина, Анна Морозова, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Полицейская овчарка по кличке Волк Меркурий
Полицейская овчарка по кличке Волк Меркурий
Полицейская овчарка по кличке Волк Меркурий
Полицейская овчарка по кличке Волк Меркурий
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.