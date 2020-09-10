В Петербурге полицейская овчарка спасла похищенную девочку

Злоумышленника задержали

Полицейская овчарка по кличке Волк Меркурий смогла предотвратить трагедию. В Санкт-Петербурге искали 15-летнюю девочку, которая шла на работу к матери и пропала. Родители обратились в полицию, и тогда к поискам школьницы подключили кинолога. Пёс быстро взял след и привёл оперативников к заброшенному зданию. Там Леру уже несколько часов удерживал мужчина.

Пес по кличке Волк-Меркурий героем себя не чувствует. Такое обычно показывают в кино. А он - на службе, и просто выполнил свой долг.

Пятнадцатилетняя Лера пропала вчера вечером. В полицию позвонила встревоженная мама. Дочь не встретила её как обычно после работы, и дома девочки тоже не оказалось. Оперативники начали действовать сразу. Определили место, где в последний раз был зафиксирован сигнал мобильного телефона ребёнка - лесной массив недалеко от Финского залива, ряд заброшенных домов. А дальше уже подключился Волк-Меркурий. Понюхал принадлежавшие девочке вещи, уверенно взял след. И привёл полицейских к бывшему зданию общежития.

А дальше всё происходило стремительно. Огромный пес одним прыжком перемахнул лестничный пролет, следом за ним ворвалась полиция. Удерживавший ребёнка мужчина ничего не успел предпринять.

Что случилось с девочкой, полицейские детально восстанавливали уже потом. Она объяснила - шла встречать маму, на безлюдной дороге, недалеко от железнодорожного вокзала её окликнул мужчина. Позвал якобы к друзьям, а потом заставил идти с ним, угрожая ножом. Так она и оказалась в этом заброшенном общежитии. В страшной компании. Как выяснилось - 36-летний Виктор уже был судим - угоны, хулиганство, умышленное причинение вреда здоровью. И если бы не Волк-Меркурий, еще неизвестно чем бы всё закончилось.

"Преступление действительно страшное. Для меня главное - результат на самом деле в работе, девочка нашлась, человек задержан", - рассказала сотрудник Центра кинологической службы ГУ МВД по СПБ и ЛО Мария Копцева.

Задержанный сейчас под стражей. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. А пёс по кличке Волк-Меркурий по-прежнему исправно несёт службу. Ему почти восемь лет, стаж в полиции у него солидный. И нынешнее задержание - далеко не первый подвиг. Однажды помог найти преступника, который прятался в потайном простенке собственной квартиры. Награды Волку-Меркурию не нужны, кроме одной - пёс просто счастлив, когда его хвалит кинолог Мария. Через год он выйдет на заслуженную пенсию. Но с Марией не расстанется - она заберёт собаку домой.

Юлия Богоманшина, Анна Морозова, "ТВ Центр".

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