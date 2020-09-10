Трампа обвинили в сокрытии опасности коронавируса

Оптимизм Трампа вызывает удивление

Дональд Трамп с самого начала пандемии коронавируса знал о смертельной опасности инфекции и намеренно замалчивал эту информацию. С таким обвинением выступил автор новой книги о нынешнем президенте США Боб Вудворд. Республиканцы от комментариев пока воздерживаются, а вот демократы уже вовсю используют ситуацию как повод для новых нападок на Трампа. Сам же хозяин Белого дома заверяет, что ни о чём не жалеет. Наоборот - считает, что был прав, когда в своих заявлениях о коронавирусе не делал упор на опасность заболевания.

Книга Боба Вудворда "Ярость" поступит в продажу в США только 15 сентября, но выдержки из неё уже произвели эффект разорвавшейся бомбы. Обнародованы отрывки, которые касаются темы, наиболее волнующей сейчас не только американцев, но и весь мир - коронавируса. Автор книги обвиняет Дональда Трампа в том, что он намеренно ввёл граждан США в заблуждение относительно смертельной опасности инфекции. В доказательство Вудворд приводит свой разговор с Трампом в самом начале пандемии - в феврале этого года:

"Это распространяется по воздуху. Достаточно вдохнуть, и вот вирус уже передался. Очень коварный. Гораздо опаснее обычного гриппа. Люди этого не осознают. Смертельная опасность".

А вот что говорит хозяин Белого дома перед широкой аудиторией всего лишь месяц спустя: "Сохраняйте спокойствие - он уйдет, он уже уходит, и мы объявим о великой победе".

В это время в стране уже объявлен режим чрезвычайной ситуации, счёт жертв коронавируса идёт на тысячи. Американская система здравоохранения задыхается. Не хватает элементарных медицинских препаратов. На пике пандемии дошло до того, что для хранения тел использовали рефрижераторы - так как морги Нью-Йорка оказались переполнены, а могилы для массовых захоронений рыли на окраинах мегаполиса. Ненамного лучше была ситуация и в других американских городах. Теперь, отвечая на критику, Дональд Трамп заверяет - замалчивая информацию, он пытался избежать паники.

"Мы не хотели прыгать и кричать, что у нас проблема, огромная проблема, и всех пугать. Я вам больше скажу. Мы сразу начали закупки по всему миру. Мы начали закупать маски, халаты и всё остальное. Из-за паники цены могли подняться так, что всё это стало бы недоступным для людей. И мы справились! Мы отлично справились. Посмотрите на наши цифры в сравнении с другими странами мира! Мы проделали большую работу", - заявил Трамп.

Но если действительно посмотреть на цифры, оптимизм Трампа, по меньшей мере, удивляет. По данным института Джонса Хопкинса, за весь период пандемии в США жертвами коронавируса стали почти 200 тысяч человек. Диагноз подтверждён у 6 с лишним миллионов американцев. Ситуацией не мог не воспользоваться соперник Трампа по президентской гонке. Джо Байден поспешил обвинить главу Белого дома в предательстве.

"Он знал, насколько смертелен вирус! Намного страшнее гриппа! Он знал и намеренно занижал опасность. Он врал гражданам Америки. Он месяцами врал американцам! Врал, пока смертельная инфекция выкашивала нашу нацию. Он намеренно провалил свою задачу защищать граждан нашей страны. Это предательство, которое стоило жизни тысячам людей!" – сказал Байден.

Боб Вудворд в 1974 году раскрутил знаменитый Уотергейтский скандал, который стоил президентского кресла Ричарду Никсону. Первая книга журналиста о нынешнем американском лидере "Страх: Трамп в Белом доме" вышла в 2018 году и стала бестселлером в США.

Оксана Фомичева, Павел Прокопенко, "ТВ Центр".

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