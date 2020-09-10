Перед выборами общественные наблюдатели прошли подготовку

Следить нужно и за ходом электронного голосования

В пятницу в России откроются тысячи избирательных участков для голосования. В этом году выборы разных уровней примерно в половине регионов пройдут в течение трех дней. Ну а в воскресенье, 13 сентября, единый день голосования практически по всей стране, передает "ТВ Центр".

Для многодневного голосования, которое в будущем, вероятно, станет нормой, понадобится укрепить корпус наблюдателей. В этом году Общественная палата подготовила для этой цели 40 тысяч человек. И это число еще может увеличиться за счет самих избирателей, которые проявляют большой интерес к новой форме проведения выборов. Следить придется и за ходом электронного голосования. Работу на обычных избирательных участках наблюдателям облегчат современные технологии.

"Благодаря усилиям избирательных комиссий и региональных властей будет очень широкое видеонаблюдение на избирательных участках, причем, учитывая трехдневное голосование и необходимость сохранности избирательных бюллетеней между днями голосования, в перерывах между голосованиями, принято решение о постоянной работе видеонаблюдения, видеофиксации именно мест хранения бюллетеней, которые оставляют досрочно проголосовавшие избиратели", - сообщила секретарь Центральной избирательной комиссии Майя Гришина.

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