ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Перед выборами общественные наблюдатели прошли подготовку

22:32
  • четверг
  • 10 сентября 2020

Следить нужно и за ходом электронного голосования

В пятницу в России откроются тысячи избирательных участков для голосования. В этом году выборы разных уровней примерно в половине регионов пройдут в течение трех дней. Ну а в воскресенье, 13 сентября, единый день голосования практически по всей стране, передает "ТВ Центр".

Для многодневного голосования, которое в будущем, вероятно, станет нормой, понадобится укрепить корпус наблюдателей. В этом году Общественная палата подготовила для этой цели 40 тысяч человек. И это число еще может увеличиться за счет самих избирателей, которые проявляют большой интерес к новой форме проведения выборов. Следить придется и за ходом электронного голосования. Работу на обычных избирательных участках наблюдателям облегчат современные технологии.

"Благодаря усилиям избирательных комиссий и региональных властей будет очень широкое видеонаблюдение на избирательных участках, причем, учитывая трехдневное голосование и необходимость сохранности избирательных бюллетеней между днями голосования, в перерывах между голосованиями, принято решение о постоянной работе видеонаблюдения, видеофиксации именно мест хранения бюллетеней, которые оставляют досрочно проголосовавшие избиратели", - сообщила секретарь Центральной избирательной комиссии Майя Гришина.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Сотрудники ситуационного центра в Общественной палате по наблюдению за выборами Единого дня голосования
Сотрудники ситуационного центра в Общественной палате по наблюдению за выборами Единого дня голосования
Единый день голосования
Единый день голосования
Брифинг в ситуационном центре по наблюдению за выборами
Брифинг в ситуационном центре по наблюдению за выборами
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.