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Трамп продлил на год режим чрезвычайного положения в США

20:58
  • четверг
  • 10 сентября 2020

Президент опасается вмешательства в американские выборы

Режим чрезвычайного положения в США продлен еще на год. Дональд Трамп объяснил свое решение угрозой иностранного вмешательства в американские выборы. При этом президент США признал: доказательств того, что какой-либо иностранной державе удалось "использовать открытость американской избирательной системы", у него нет.
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"Таким образом, я продлеваю на один год национальный режим чрезвычайного положения  в связи с угрозой иностранного вмешательства в выборы и с возможными попытками подорвать доверие общественности к результатам голосований", - цитирует Трампа Белый дом.

По словам президента США, иностранные государства в прошлом предпринимали попытки вмешательства в избирательный процесс. Трамп отметил, что воздействовать на американскую аудиторию стало проще благодаря интернету, передает "Интерфакс".

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