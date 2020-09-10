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"Удар в спину": пожар в Бейруте назвали преднамеренной диверсией

21:24
  • четверг
  • 10 сентября 2020

Президент Ливана потребовал оперативного расследования

Пожар в порту Бейрута мог быть преднамеренной диверсией, предположил президент Ливана Мишель Аун. На заседании Высшего совета обороны глава государства потребовал оперативного расследования причин нового происшествия в ливанской столице.
Пожар в порту Бейрута тушат военные вертолеты

"Пожар в порту мог быть преднамеренной диверсией или произошел из-за проявленной халатности. В любом случае мы должны в кратчайшие сроки узнать, по какой причине произошло возгорание, и привлечь к ответственности виновных", - цитирует президента его пресс-служба.

Пожарные заявляют, что пламя на одном из складов в свободной экономической зоне бейрутского порта удалось погасить. Однако работы на месте происшествия продолжаются.

"Новым ударом в спину ливанцам" назвал происшествие и.о. премьер-министра Ливана Хасан Диаба. По его словам, это вызов властям и обществу, инцидент требует немедленного расследования.

4 августа в порту Бейрута прогремел мощный взрыв. Его жертвами стали 190 человек, более 6 тысяч получили ранения. Столицу Ливана объявили зоной бедствия.

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