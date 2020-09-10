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Козловский извинился перед пострадавшей на спектакле зрительницей

21:41
  • четверг
  • 10 сентября 2020

Артист подарил жительнице Петербурга цветы

Пострадавшей на спектакле "Гамлет" в Академическом малом драматическом театре - театре Европы зрительнице принесены извинения.  Актер Данила Козловский преподнес Елизавете Видус цветы, сообщил художественный руководитель МДТ, народный артист России Лев Додин.
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Видус получила травму в декабре прошлого года. Во время спектакля ей в голову отлетела часть флейты, которую использовал как реквизит артист Козловский. Накануне стало известно, что Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга приступил к рассмотрению иска зрительницы о возмещении вреда здоровью.

"Бедный Даня вообще ничего не знал про это, потому что после спектакля выехал в Москву, а оттуда в другую страну. И узнал он об этом через месяц, когда приехал на следующий спектакль. Тут же он послал цветы Елизавете и принес свои извинения, пригласил ее, как он мне сейчас сказал, на съемочную площадку. Она ответила с благодарностью", - рассказал Додин на пресс-конференции.

По словам руководителя МДТ, пострадавшей в театре оказали медицинскую помощь, театр принес свои извинения. Что касается поданного иска, то, как отметил режиссер,  каждый имеет право получить денежную компенсацию. Додин считает, что это вполне соответствует современным европейским меркам, передает ТАСС.

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