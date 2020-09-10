Ефремов ждет перевода в камеру с холодильником и телевизором

Актер читает книги Охлобыстина и Прилепина

Состояние Михаила Ефремова сложное, он подавлен – но не критически, сообщила представитель московской ОНК Ева Меркачева. По ее словам, видно, что актер уже длительное время не употреблял алкогольных напитков.

"У него нет абстинентного синдрома, у него не дрожат руки. То есть видно, что человек не употреблял алкоголь продолжительное время - по крайне мере перед тем, как его поместили в камеру", - сказала Меркачева.

Осужденный на 8 лет колонии за ДТП со смертельным исходом Михаил Ефремов сейчас находится на карантине в 8-местной камере. На следующей неделе его переведут в обычную камеру, с холодильником, телевизором и постоянными соседями.

Представители ОНК ранее предлагали Ефремову записаться в платный спортзал в изоляторе – у актера проблемы со здоровьем, ему тяжело подниматься на седьмой этаж. Однако артист отказался, не желает он также играть в шахматы или нарды. Ефремов заявил, что ему достаточно книг – он читает, в частности, Прилепина и Охлобыстина, передает ТАСС..

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