Эксперт прокомментировал интервью Андрея Богдана о задержании россиян

Игорь Коротченко объяснил, почему спецоперация США и Украины обернулась провалом

В эфире программы "События. 25-й час" обсудили ситуацию на Украине. Какие новые детали операции украинских спецслужб против россиян раскрыл Андрей Богдан в интервью Дмитрию Гордону? Контролирует ли президент Зеленский деятельность силовых ведомств? И не станут ли эти структуры самостоятельной силой на фоне растущего разочарования людей в политике главы государства? На вопросы ведущего Алексея Фролова ответил главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.

"Данное интервью, на мой взгляд, это показатель слабости политической позиции Владимира Зеленского как первого лица Украины. <…> В данном случае это большое фиаско Центрального разведуправления, это была их операция, проколы допустили и украинские исполнители. Не хватило оперативной квалификации и опыта, чтобы ловушка (для россиян) захлопнулась. Американцы и украинцы сели в лужу", - сказал эксперт.

Полный комментарий смотрите в видео:

Ранее бывший руководитель офиса президента Украины Андрей Богдан подтвердил, что операция по задержанию 33 российских граждан в Белоруссии была провокацией Киева, причем американские спецслужбы активно помогали украинским. Операция закончилась полным провалом - был задуман совершенно другой сценарий. Телеинтервью Богдана стало поводом для вызова в Государственное бюро расследований - в эфире прозвучала информация о том, что администрация Зеленского якобы уже договорилась с Москвой о статусе Крыма и Донбасса.

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