В России открылись избирательные участки для досрочного голосования на выборах

В этом году выборы проходят в течение 3 дней, чтобы избежать скопления людей в период пандемии

Избирательные участки открылись для досрочного голосования в большинстве российских регионов. Граждане определятся с кандидатурами мэров, составом заксобраний и горсоветов, а в 18 субъектах состоятся прямые выборы губернаторов, в двух руководителей одобрят местные депутаты.

В этом году выборы проходят в течение трёх дней, чтобы избежать скопления людей в период пандемии. Будут работать и мобильные пункты - например, прямо во дворах жилых домов, такой способ уже подтвердил свою популярность у граждан. В Ярославской и Курской областях заполнить бюллетень можно в электронном виде через портал "Госуслуг".

В воскресенье, 13 сентября, состоится единый день голосования практически по всей стране - в 83 субъектах, передает "ТВ Центр". За ходом волеизъявления будут следить многочисленные наблюдатели, в ходе кампании задействованы все современные технологии.

"Благодаря усилиям избирательных комиссий и региональных властей, будет очень широкое видеонаблюдение на избирательных участках, причем, учитывая трехдневное голосование и необходимость сохранности избирательных бюллетеней между днями голосования, в перерывах между голосованиями, принято решение о постоянной работе видеонаблюдения, видеофиксации именно мест хранения бюллетеней, которые оставляют досрочно проголосовавшие избиратели", - заявила секретарь ЦИК Майя Гришина.

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