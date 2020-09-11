В Санкт-Петербурге устраняют последствия шторма

В результате разгула стихии пострадали люди

В Санкт-Петербурге устраняют последствия непогоды. Накануне там бушевал шторм, который сопровождался ливнями и грозой. Ветер срывал с крыш плохо закреплённые кровельные покрытия, валил шаткие конструкции, передает "ТВ Центр".

На строительной площадке опрокинулся многотонный манипулятор. Рабочего пришлось извлекать из-под завалов. Он получил серьёзные травмы и сейчас находится в реанимации. Ещё один человек пострадал от удара сорванного козырька торговой палатки. Ветер, местами достигавший 24 метров в секунду, повалил 260 деревьев. Рухнувшие стволы перегородили улицы, порвали провода. Серьёзный ущерб непогода нанесла и автомобилистам. Из-за шторма уровень воды в Неве поднялся до опасных отметок. На некоторое время пришлось закрыть дамбу. К утру судоходство было восстановлено.

В горном Алтае выпал первый в этом сезоне снег. Жители в соцсетях делятся фото и видео настоящего бурана. Водителей просят быть осторожнее: на дорогах гололёд, плохая видимость. По прогнозам, сегодня в крае - последний холодный день. Уже завтра ожидается резкое потепление, и с воскресенья начнётся бабье лето.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"