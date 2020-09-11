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В Санкт-Петербурге устраняют последствия шторма

08:30
  • пятница
  • 11 сентября 2020

В результате разгула стихии пострадали люди

В Санкт-Петербурге устраняют последствия непогоды. Накануне там бушевал шторм, который сопровождался ливнями и грозой. Ветер срывал с крыш плохо закреплённые кровельные покрытия, валил шаткие конструкции, передает "ТВ Центр".

На строительной площадке опрокинулся многотонный манипулятор. Рабочего пришлось  извлекать из-под завалов. Он получил серьёзные травмы и сейчас находится в реанимации.  Ещё один человек  пострадал от удара сорванного козырька торговой палатки. Ветер, местами достигавший 24 метров в секунду, повалил 260 деревьев. Рухнувшие стволы перегородили улицы,  порвали провода. Серьёзный ущерб непогода нанесла и автомобилистам.  Из-за шторма уровень воды в Неве поднялся до  опасных отметок. На некоторое время пришлось закрыть дамбу.  К утру судоходство было восстановлено.

В горном Алтае выпал первый  в этом сезоне снег. Жители в соцсетях делятся  фото и видео настоящего бурана.  Водителей просят быть осторожнее:  на дорогах гололёд, плохая видимость. По прогнозам, сегодня в крае - последний холодный день.  Уже завтра ожидается резкое потепление, и с воскресенья начнётся бабье лето.

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