Эксперт объяснил, почему стоит избегать валютных вкладов

Инвестиции могут оказаться крайне рискованными

В настоящее время вложения в валюту могут оказаться крайне рискованными, поскольку на валютном рынке очень высока спекулятивная составляющая. Рубль чутко реагирует на геополитическую ситуацию в мире, и к концу текущего года российская валюта может усилить свои позиции.

"Однако только в будущем можно наверняка сказать, было ли сегодня верным решением воздержаться от покупки валюты или нет. Как класс активов, валюта крайне сложна в прогнозировании, поскольку учитывает в своем курсе огромное количество факторов влияния", - считает инвестиционный стратег Александр Бахтин.

Он рекомендовал инвесторам при формировании валютного портфеля подумать над вопросами, насколько долго он будет существовать, а также в валютах каких стран впоследствии планируются траты.

В случае необходимости инвестирования в валюту Бахтин посоветовал не вкладывать все деньги единовременно, а разделять их на несколько частей и покупать валюту в нескольких временных точках.

Эксперт отметил, что половину портфеля можно оставить в валюте, чтобы таким образом сгладить влияние рублевой волатильности. При этом предпочтение стоит отдавать евро и доллару, передает агентство "Прайм".

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