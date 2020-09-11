Почти 40 тыс. добровольцев протестируют российскую вакцину от коронавируса

Тестирования пройдут на Ближнем Востоке, в Бразилии и других странах

Почти 40 тысяч добровольцев менее чем за неделю зарегистрировались на тестирование отечественной вакцины "Спутник V". Об этом сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

Именно столько заявок необходимо для начала нового этапа клинических испытаний после регистрации препарата. Проводиться тестирования будут также на Ближнем Востоке, в Бразилии, Индии, Мексике и в ряде других стран. Результаты будут готовы к октябрю, передает "ТВ Центр".

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