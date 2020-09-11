Главный военный прокурор России прибыл в Сирию с рабочим визитом

Василий Петров встретился с российскими военными и руководством САР

Главный военный прокурор России Валерий Петров посетил с рабочим визитом Сирию. В Дамаске он встретился с представителями Минобороны и специалистами военной юстиции Арабской республики, а перед этим побывал в пункте базирования Хмеймим, где провёл встречу с нашими военными, которые, в частности, занимаются документированием преступлений, совершённых террористами.

На авиабазе Хмеймим главного военного прокурора, государственного советника юстиции 1-го класса Валерия Петрова командующий группировкой войск в Сирии встречал лично. Короткие приветствия у трапа и сразу за работу. Впервые здесь надзор такого уровня - визит по поручению генерального прокурора России.

Прежде всего - осмотр расположения прокуратуры и общение с подчиненными. Задача сотрудников ведомства в Сирии - следить за законностью работы российских солдат и офицеров, находящихся здесь в командировке, консультировать наших военнослужащих по правовым вопросам. Валерий Петров поприсутствовал на приеме лично.

Также наша военная прокуратура принимает и изучает обращения сирийских граждан. Объем работы - огромный. Наиболее отличившимся сотрудникам главный военный прокурор вручил заслуженнее награды.

После работы на авиабазе Хмеймим - вылет в Дамаск. В столице Валерий Петров встретился с представителями министерства обороны и органов юстиции страны. Разговор - за закрытыми дверями. Пришло время начать анализ того, что происходило в Сирии в последние годы с точки зрения международного права. Очевидно, что достоянием широкой общественности выводы станут еще нескоро, но работа началась и идет самым активным образом.

Работа военной прокуратуры в Сирии очень важна. Все факты собираются и документируются и в ближайшем будущем станут предметом разбирательства, в частности, в ООН и в Международном трибунале в Гааге.

Алексей Платонов, Владимир Черных. "ТВ Центр". Сирия.

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