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Число заболевших коронавирусом в мире превысило 28 миллионов

08:18
  • пятница
  • 11 сентября 2020

Тревожная тенденция отмечается во Франции

В мире число выявленных случаев заболевания коронавирусом превысило 28 миллионов (28 054 396). За короткий промежуток на второе место по количеству заболевших вышла Индия, обогнав Бразилию, передает "ТВ Центр".

Тревожная тенденция отмечается во Франции, там за сутки новый антирекорд: почти 10 тысяч положительных тестов на коронавирус. Президент страны Эммануэль Макрон допустил возобновление точечного жёсткого карантина, как например закрытие баров, музеев, ограничение количества людей, одновременно присутствующих в том или ином месте.

А Великобритания вновь вводит карантин для прибывающих из Португалии и Венгрии.

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